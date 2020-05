LOSC : José Fonte lance (déjà) le derby face à Lens

false

Le défenseur central du LOSC, José Fonte, attand avec impatience les deux derbys, la saison prochaine, face au RC Lens. Pour ravir les supporters.

Ce sera, la saison prochaine, les grandes retrouvailles pour les deux clubs majeurs du Nord de la France : le LOSC et le RC Lens. Deux matches pour un derby bouillant qui, nécessairement, ravit les supporters des deux camps. Dans un live Instagram, organisé par la speakerine du stade Pierre-Mauroy, le défenseur lillois, José Fonte a été interrogé sur la rivalité ancestrale entre Lillois et Lensois.

Et au même titre que ce qui se fait à Lyon et Saint-Etienne, les dates du derby seront bel et bien cochées sur le calendrier. Propos retranscrits par le site lensois.com.

« On va tout donner pour gagner et pour rendre les supporters heureux. »

« Pour les supporters et pour tout le monde au LOSC, c’est le genre de match qu’on aime jouer. L’année prochaine, on va regarder quand ce match aura lieu et on va tout donner pour gagner et pour rendre les supporters heureux. C’est ça le football, c’est ça la vie. »