LOSC : José Fonte prend son rôle à cœur et prévient Tiago Djalo

true

Désormais capitaine du LOSC depuis le début de saison, José Fonte assume parfaitement ce nouveau statut qui lui va comme un gant. Dans les colonnes de la « Voix du Nord », le Champion d’Europe 2016 a évoqué ce rôle particulier qu’il prend très à cœur.

« Avec ma position sur le terrain, c’est plus simple pour donner les informations à droite ou à gauche. Avec l’expérience, je sais que c’est important de communiquer. Si, en plus, tu as un milieu qui parle avec les attaquants pour le pressing, c’est parfait. Mais attention, je ne franchis jamais la ligne, je ne suis pas entraîneur, je fais ce qu’il me demande de faire », explique l’intéressé.

Et le défenseur de 35 ans a aussi un rôle à jouer auprès des plus jeunes comme il le fait avec son compatriote Tiago Djalo : « A 19 ou 20 ans, c’est facile de perdre la tête. Et dans un club, il y a des statuts et il faut les respecter. Tiago a eu une chance incroyable de jouer deux jours après son arrivée et d’enchaîner quatre très gros matches. Mais il faut rester humble, travailler, comprendre les statuts et être prêt à jouer quand on te le demande. On lui a beaucoup parlé avec le coach ».