LOSC : la méthode Galtier remise en cause par certains joueurs lillois ?

C’est à paraître demain dans le quotidien l’Equipe. Un article ô combien intéressant sur les turbulences que vit actuellement le LOSC, éliminé de la Coupe de France par Epinal en 8e de finale et distancé en Ligue 1.

Si l’avenir de Christophe Galtier n’est pas remis en cause, comme l’a précisé son président, Gerard Lopez, dans les colonnes du quotidien sportif, il semble qu’un fossé se soit crée entre le technicien et certains de ses joueurs. En cause : une concurrence qui n’existerait pas et les mêmes joueurs sans cesse alignés.

Milieu de terrain clairement évoqué par le média, Xeka. Qui rongerait son frein alors que « d’autres laissent entendre que la concurrence n’existe qu’en théorie. Selon eux, Galtier fait confiance aux mêmes quels que soient leur rendement et leur implication à l’entraînement. Son discours dans le vestiaire qui martèle que « les meilleurs jouent » ne serait plus crédible. Cette absence de compétition aurait entraîné un début de renoncement et un manque de confiance. »