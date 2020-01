LOSC : la pépite Sadzoute envoie des signaux forts aux Dogues

true

Prêté à Pau, en National, depuis le début de la saison, Scotty Sadzoute s’est illustré, comme tous ses coéquipiers, jeudi dernier, en éliminant les Girondins de Bordeaux de la Coupe de France (3-2 a.p.). Une belle occasion, pour lui, de montrer sa valeur aux dirigeants du LOSC, comme il l’a expliqué à la presse réunionnaise.

« C’est mon premier vrai match de haut niveau en compétition officielle vu que je n’avais jamais fait d’entrée en Ligue 1 avec Lille. Avec la victoire au bout, le fait de se qualifier pour un 8e de finale, oui, c’est ma plus grosse émotion. C’est quelque chose d’incroyable, j’espère le revivre. »

« J’espère avoir marqué des points pour le LOSC, qu’ils ont vu le match et qu’ils sont contents de moi. C’est sûr que je fais tout ça pour ça. Pour revenir en forme, et que le coach de Lille voit qu’il peut compter sur moi. Après, je suis sur le terrain, je reste focus sur ce que je fais, le reste ne m’appartient pas. Sadzoute et ses partenaires auront l’occasion de prouver encore plus leur valeur en 8es de finale, la semaine prochaine, puisqu’ils seront opposés au PSG.