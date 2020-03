LOSC : la très belle initiative du club lillois face au coronavirus

true

Face au coronavirus, le LOSC a décidé, avec l’un de ses partenaires, de se mobiliser. En permettant l’envoi de tablettes aux gens les plus isolés.

On l’a appris il y a quelques minutes, au travers du site internet et des réseaux sociaux du LOSC. Le club lillois, en partenariat avec l’un de ses sponsors, Boulanger, annoncent une grande action de solidarité en faveur des malades hospitalisés, du personnel soignant mais aussi des résidents d’EHPAD, premières victimes de la pandémie de COVID-19.

« L’envoi et la distribution de plusieurs milliers de tablettes équipées pour la visio-conférence à destination des personnes isolées en hôpitaux et EHPAD »

Le club, et on reprend le communiqué publié il y a quelques minutes, « a choisi d’agir et d’associer son investissement solidaire avec la Fondation Boulanger, pour une démarche massive d’équipements digitaux et connectés à destination des hôpitaux, personnels soignants et patients. Cette initiative solidaire, menée en collaboration avec la Fondation des Hôpitaux de France qui a identifié le manque et formulé cette demande en équipement, offre ainsi une réponse concrète et efficace à un besoin immédiat des établissements hospitaliers, en permettant l’envoi et la distribution à très court terme de plusieurs milliers de tablettes équipées pour la visio-conférence à destination des personnes isolées en hôpitaux et EHPAD. Ces tablettes permettront aux malades isolés en raison du confinement et de l’inaccessibilité des hôpitaux aux visiteurs, ainsi qu’aux patients ne disposant pas de moyens matériels et financiers adéquats, de communiquer et de conserver le lien avec leurs familles et leur environnement. »

Il est également proposé aux supporters du LOSC de faire un don aux hôpitaux de France.