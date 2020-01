LOSC : l’ambiance, le mercato, l’avenir…les franches explications de Galtier

true

Le groupe

« Tout le monde est opérationnel sauf Saad Agouzoul et Timothy Weah, qui finira demain sa première semaine complète avec nous. Par principe de précaution, je préfère attendre qu’il fasse des séances plus consistantes. Pour Timothy, il y aura une semaine normale entre Angers et Marseille pour travailler. On évaluera à ce moment-là pour lui. »

L’état des troupes

« Il y a de la colère, de la déception. Par expérience, ce genre de match peut laisser des traces s’il n’y a pas de réaction rapide. Il faut réagir. Nous avons bien travaillé pour préparer le match de Strasbourg. Je connais la relation avec mon groupe. J’ai des joueurs qui peuvent jouer à un certain niveau. Il faut travailler sur la confiance et mettre chaque joueur devant ses responsabilités. On doit avoir confiance en nous. »

Son rôle

« Mon rôle est de trouver le meilleur équilibre possible et trouver des solutions pour que l’équipe soit plus consistante sur le match comme sur l’enchaînement des matchs. Je ne crois pas que mes joueurs manquent d’investissement. Il peut y avoir un manque de maturité, d’expérience, mais je ne vois aucun joueur qui n’est pas investi. »

Le mercato

« Le mercato termine ce soir. Adama Soumaoro est à Gênes pour un prêt. Il n’y avait pas la volonté de faire partir beaucoup de joueurs cet hiver. Les joueurs qui sont là montrent qu’ils ont envie, qu’ils sont investis au club. »