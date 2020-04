LOSC : le 31 mars, les Dogues ont fêté un anniversaire marquant

true

Le 31 mars, le LOSC a célébré le vingtième annivesaire de sa remontée en Première division. Le début d’une lente montée en puissance.

Il n’est jamais trop tard pour souffler des bougies. Nous sommes certes le 4 avril mais il est bon de se rappeler qu’à quatre jours près, il y a vingt ans, soit le 31 mars 2000, le LOSC retrouvait l’élite du football français. Après une victoire 4-1 sur Valence et avec l’ambition de s’y implanter durablement, ce qui s’est produit.

Le site de So Foot, qui consacre un long article à ce retour en grâce, a retrouvé cette phrase prémonitoire, prononcée par le président, Bernard Lecomte, artisan du sauvetage du club dans les années 90 et qui s’apprêtait à passer la main : « L’avenir du LOSC commence demain avec une nouvelle dimension, de nouveaux moyens, et même un stade. Que rêver de mieux ? Le LOSC peut prétendre devenir l’un des grands clubs français de demain. Il aura désormais les moyens de ses ambitions, et c’est essentiel ».

Retour sur une époque où les Dogues recevaient à Grimonprez-Jooris, avec coach Vahid dans le costume d’entraîneur. https://t.co/V0NpiBEWoB — SO FOOT (@sofoot) March 31, 2020

Bien vu ! Sur les vingt dernières années, le grand club nordiste a été l’un des plus réguliers de France, il s’est effectivement doté d’un stade à sa mesure (même si ça a mis du temps à se faire) et il a à dépoussiérer l’armoire à trophées !