LOSC : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

true

A l’heure des bilans à mi-exercice, quoi de mieux que de mettre en avant trois des acteurs-clés de ce début de saison sous un air de Sergio Leone ?

Le bon : Victor Osimhen

Si le LOSC a dépensé 12 M€ pour s’attacher ses services du côté de Charleroi, l’arrivée du Nigérian à Luchin dépasse d’assez loin toutes les espérances. Venu pour être le remplaçant de Rafael Leao (parti au Milan AC), Osimhen s’est imposé comme le leader offensif des Dogues… Et le remplaçant naturel de Nicolas Pépé dans les statistiques (13 buts, 4 passes décisives en 24 apparitions). Mort de faim, le natif de Lagos cristallise déjà l’intérêt de très grands clubs. Et s’il battait le record de vente de Pépé à Arsenal (80 M€) ? Pas impossible…

La brute : Benjamin André

Thiago Mendes transféré à l’OL, les Dogues cherchaient un patron pour leur milieu de terrain. Ils ont tapé juste avec l’ancien Ajaccien et Rennais. Un joueur de caractère qui a rapidement su se faire apprécier de Christophe Galtier. Foumi ouvrière du LOSC, André n’hésite pas à aller au mastic. Habile dans le pressing haut, il est aussi le joueur nordiste qui boise le plus (7 cartons jaunes en 24 matches). Un dur au mal, un vrai.

Le truand : Timothy Weah

A cet instant de la saison, on pourrait presque inculper le fils de « Mister George » pour usurpation d’identité… Transféré du PSG pour 10 M€ (+15% sur la plus-value à la revente) et précédé d’une solide réputation, l’international américain s’est transformé en homme invisible… La faute à une blessure aux ischios-jambiers contractée dès la première journée face au FC Nantes et qui s’est compliquée. Pas attendu en compétition avant janvier, le fils Weah est pour l’instant LA déception du Mercato d’été 2019.