LOSC : le choc face à l’OL, Bamba, coronavirus… Galtier n’élude aucun sujet

true

Le point santé

« Hormis Timothy Weah, Yusuf Yazici et Saad Agouzoul, je peux compter sur tout le monde pour LOSC – OL ».

Sur le plan coronavirus

« Nous suivons les conseils et informations données par notre staff médical concernant le Coronavirus. Cela va engendrer bon nombre de problèmes. Il y aura sûrement des matchs reportés, décalés, à huis-clos. Mais nous ne faisons que du football. La santé, c’est plus important. Nous suivrons les instructions ».

Sur le bon et le moins bon de la victoire à Nantes

« Les joueurs ont été sérieux et déterminés lors de FC Nantes – LOSC (0-1). Il y a eu beaucoup de mouvements offensifs. J’ai moins apprécié notre fin de match. On doit mieux les gérer (…) Contre Nantes, on a eu beaucoup de corners. Renato Sanches travaille depuis plusieurs semaines les coups de pied arrêtés. Il a besoin de régler son pied, mais il faut aussi trouver le bon timing avec ses partenaires ».

Sur le choc face à l’OL

« Lyon est performant à l’extérieur. C’est une équipe qui est sur une belle dynamique. Ils sont en forme, en confiance. Pour faire un résultat, on devra être à un top niveau. Il faudra l’emporter pour continuer notre course au podium. Une victoire serait bienvenue, évidemment ! On verra après le match, mais ça permettrait de creuser un certain écart au moment de rentrer dans ce sprint final. On veut gagner. Je vois un match ouvert, rythmé, engagé. On va devoir être bon défensivement. Leur série de matchs peut entraîner de la fatigue. On a cet avantage, mais on ne peut pas baser notre match sur cette éventuelle fatigue ».

Son soutien à Jonathan Bamba

Jonathan Bamba est décisif depuis janvier, notamment par la passe. Il a été malheureux sur une situation lors du match de Nantes. C’est insuffisant, il le sait. Mais il apporte beaucoup à l’équipe. C’est un équipier, avec un grand E. Sa présence aide beaucoup Bradaric. Jonathan Bamba n’a pas surjoué la saison dernière, il a été au bon endroit au bon moment. Cette saison, c’est un peu plus difficile car les finisseurs sont nos attaquants de pointe. Jo’ comme d’autres sont finalement des passeurs, et dans ce registre, il est bon. J’ai trouvé les sifflets lors du dernier match à domicile injustifiés. Il cherche à donner de bons ballons à nos attaquants. Il n’a pas la réussite de la saison dernière, mais il ne doit pas être obsédé par le but. Il doit être concentré sur son rôle ».

? Galtier : « J’ai trouvé les sifflets lors du dernier match à domicile injustifiés. Il cherche à donner de bons ballons à nos attaquants. Il n’a pas la réussite de la saison dernière, mais il ne doit pas être obsédé par le but. Il doit être concentré sur son rôle ». — LOSC (@losclive) March 6, 2020

Retranscription : compte Twitter du LOSC.