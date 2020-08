LOSC : le club a conclu un accord avec l’UEFA, quelques sanctions prononcées

false

Alors que l’instance européenne avait annoncé de la clémence dans l’application de ses règles, le LOSC a finalement été sanctionné.

C’est une petite surprise annoncée ce vendredi par l’UEFA. L’instance européenne, qui semblait partie pour plus d’indulgence dans le cadre du fair-play financier, a épinglé trois clubs et le LOSC en fait partie, au même titre que Wolverhampton et le Besiktas !

Dans le cadre d’un accord de règlement conclu pour les quatre prochaines saisons, le club nordiste s’engage à équilibrer ses comptes petit à petit pour un retour à l’équilibre en 2024. Mais cela s’accompagne de sanctions puisque la masse salariale sera encadrée en 2021 et 2022 alors l’UEFA empochera une partie des revenus européens du LOSC. Enfin, seulement 22 joueurs pourront être inscrits la saison prochaine en Ligue Europa, et 23 la saison suivante en cas de qualification européenne.

🔴 Fair Play Financier : Le #LOSC conclut un accord de règlement individuel avec l’UEFAhttps://t.co/3Peg1IYTIn — LOSC (@losclive) August 7, 2020

Le communiqué du LOSC :

Après plusieurs mois d’échanges constructifs entre les deux institutions, le LOSC et le « Club Financial Control Body » (Instance de Contrôle Financier des Clubs) de l’UEFA ont conclu un « accord de règlement individuel », relatif à l’exigence d’équilibre financier fixée par l’UEFA dans le cadre de l’octroi de la licence club et du fair-play financier. Les deux parties se sont ainsi entendues, par l’intermédiaire de ce « settlement agreement », sur des objectifs et un cadre financier à respecter par le LOSC pour les trois prochaines saisons.

Le CFCB examine et contrôle les comptes des clubs sur les trois derniers exercices comptables écoulés. Si le LOSC a présenté à l’instance européenne des exercices bénéficiaires en 2017 et 2019, il affiche un bilan déficitaire pour l’exercice 2018. Ce bilan est toutefois pleinement assumé par le LOSC dont l’actionnaire a nécessairement consenti – au moment de sa prise de possession du club – à des investissements importants et indispensables pour redonner au LOSC un dynamisme économique et sportif et une solidité financière à long terme. Cette nécessaire restructuration financière et sportive déployée à partir de la saison 2017-2018 et ce plan de relance via un investissement massif ont d’ailleurs déjà démontré leur cohérence et leur impact positif ces deux dernières saisons, autant sportivement qu’économiquement.

Le LOSC précise que c’est ainsi la situation financière de la saison 2017-2018 qui a déclenché la procédure de l’instance européenne et la nécessité de conclure cet accord dont le club se satisfait, le jugeant équilibré et en cohérence avec les règles et objectifs budgétaires que son actionnaire a lui-même fixés pour le club afin d’obtenir durablement son équilibre financier et de pérenniser ses performances.

Le LOSC tient enfin à souligner la grande qualité de la relation entretenue avec l’UEFA et à remercier l’instance européenne pour sa collaboration.