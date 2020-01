LOSC : le partenariat avec le Vitoria Setubal déjà remis en cause ?

false

Comme nous vous l’indiquions plus tôt, Gérard Lopez et Luis Campos avaient dans l’idée de faire du Vitoria Setubal le club satellite du LOSC en D1 portugaise. Cette semaine, les dirigeants nordistes étaient notamment présents sur place pour défendre la candidature du président sortant Vitor Hugo Valente et annoncer un soutien logistique et financier derrière ce dernier.

Vitor Hugo Valente, le candidat de Lopez, n’a pas été réélu

Ce dossier était toutefois soumis à la décision des Socios du Vitoria de réélire ou non Valente à la présidence. Le scrutin a eu lieu vendredi soir … Et il n’est pas favorable aux Dogues. En effet, comme le rapporte le site « Le Petit Lillois » ce samedi, le club de Setubal sera prochainement présidé par Paulo Gomes, lequel a battu Valente 875 votes à 731.

Il est donc peu probable que les dirigeants lillois n’insistent davantage au Vitoria Setubal … A moins que ces derniers parviennent à s’entendre avec Paulo Gomes. Rappelons que le LOSC se sert actuellement du club de Belenenses pour faire évoluer ses jeunes (5 joueurs en prêt ou cédés cette saison) mais que la relation entre les deux entités s’est durcie autour du dossier Faraj…