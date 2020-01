LOSC : les attaquants lillois font mentir Galtier en Coupe de France

false

L’attaque du LOSC est restée muette le week-end dernier contre le PSG (0-2). Et hier, en conférence de presse, Christophe Galtier a incité ses attaquants à en faire plus. « Dans le domaine offensif, on ne peut pas avoir une rotation importante, il n’y a pas assez de concurrence à mon sens à cause des blessures, a glissé Galette. On s’est beaucoup approché des 18 mètres du PSG et on n’a eu que trop peu d’occasions par rapport à cela. On a eu beaucoup de possibilités. Il nous manquait de précision dans les tirs et dans les prises de décision, il a manqué aussi de détermination et de justesse. »

Les Dogues ont trouvé le chemin des filets lors de chacun de leurs 13 derniers matchs de @CoupedeFrance 👊 On continue la série contre Épinal ? 👀 #SASLOSC pic.twitter.com/eiczRzNOTK — LOSC (@losclive) 28 janvier 2020

Selon lui, les Dogues doivent s’inspirer de Neymar. « Nos joueurs offensifs doivent se trouver dans la surface. On doit prendre exemple sur Neymar, qui a le talent mais aussi la personnalité de tenter sa chance à l’extérieur de la surface. Si on veut aller plus haut, il faut qu’on marque plus de buts. C’est une certitude. »

Avant le 8e de finale de Coupe de France contre Epinal, le site officiel du LOSC dévoile une stat plutôt rassurante : les Dogues ont marqué lors de leurs 13 derniers matches en Coupe de France. Une série à poursuivre face aux Vosgiens ce mercredi.