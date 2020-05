LOSC : les Dogues perdent la Ligue des Champions, Fonte reste fair-play

true

Alors que certains clubs font des esclandres suite à l’annonce du classement final, au LOSC on reste digne… A l’image du capitaine José Fonte.

Si certains comme Jean-Michel Aulas (OL) ou Olivier Sadran (Toulouse FC) sont toujours très remontés face à la décision de la LFP d’acter le classement au ratio à la 28e journée, d’autres se montrent plus fair-play. C’est notamment le cas de Montpellier, qui aurait pu prétendre à une place en Ligue Europa mais qui reste très digne… Ou encore du LOSC, pourtant à la lutte pour le podium et à un petit point seulement du Stade Rennais.

Actuellement confiné en Angleterre, José Fonté a accordé un entretien à la radio Talk Sport… Acceptant lui aussi la décision prise par les instances face à une crise sanitaire qui a « quand même causé beaucoup de dégâts en France ».

« À Lille, on est forcément très déçus car on voulait cette Ligue des Champions, mais on comprend la situation. On vit un moment difficile, il faut faire confiance aux autorités. Même si l’on n’est pas satisfaits de notre position au classement, nous devons passer à autre chose. Le gouvernement a pris sa décision, il est temps pour nous de préparer la prochaine saison. Ceci étant dit, il faut reconnaître que la Ligue 1 est un sacré bazar en ce moment », a-t-il glissé.