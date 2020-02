LOSC : les Dogues sont les seuls Français à avoir résisté à Cristiano Ronaldo !

true

Ce soir, Cristiano Ronaldo se produit avec la Juventus Turin sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en 8es de finale de la Champions League. Ce sera le onzième match du Portugais face aux Gones, à qui il a claqué quatre buts, entre Manchester United et le Real Madrid.

Dans sa carrière, le quintuple Ballon d’Or s’est produit face à cinq clubs français en C1 : l’OM, le PSG, l’AJ Auxerre, l’OL, donc, et le LOSC. Eh bien, il n’y en a qu’un qui lui a résisté et ce sont les Dogues ! Et pourtant, CR7 les a affrontés à quatre reprises avec Manchester United, pour deux victoires (1-0 à deux reprises en 2006/07), un nul (0-0 en 2005/06) et une défaite (0-1 en 2005/06).

📊Les chiffres de Cristiano Ronaldo face aux clubs français pic.twitter.com/dvOGiyYEK3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 26, 2020

Mais il n’est jamais parvenu à trouver le chemin des filets. On se souvient qu’à cette époque, l’équipe de Claude Puel était réputée pour sa solidité défensive. Et que la double confrontation de 2006/07 en 8es de finale de la Champions League s’était jouée sur une action très polémique (but de Giggs à l’aller sur un coup franc rapidement joué)…