LOSC : Loïc Rémy désigne l’homme-clé du renouveau des Dogues

Loïc Rémy a expliqué dans un Live Instagram qu’il doit beaucoup à Luis Campos, qu’il considère comme l’artisan n°1 du renouveau du LOSC.

Dans le cadre d’un live Instagram avec Le Temple, repris par le site Petit Lillois, Loïc Rémy le plus grand bien de Luis Campos. « Je pense que c’est une pièce maîtresse, le président aussi, et qu’il est vraiment intelligent, a-t-il confié. Je l’ai eu cet après-midi au téléphone et il a toujours cru en moi, il m’a toujours dit qu’il avait une totale confiance en moi. Dans le football, quand ça va moins bien, il y a des mecs qui te zappent. Luis a été l’un des seuls à être constamment là et je le remercie car du début à la fin, et je sais que c’est pas la fin, il a le petit mot gentil, le mot d’encouragement. J’espère qu’il va rester à Lille et c’est l’un des gars qui va faire que Lille puisse devenir un grand club. »

Rémy a également expliqué le rôle qu’avait joué Campos quand il n’était pas très bien, à son arrivée au LOSC. « Les six premiers mois, ça a été compliqué pour moi. De revenir en France d’une part car je me suis rendu compte que le football français a beaucoup évolué par rapport à quand j’étais parti. Ensuite, avec les jeunes, ça a été compliqué car moi j’arrive dans un cas où j’étais l’un des plus vieux. On n’a pas les mêmes centres d’intérêts qu’avec les plus jeunes. Quand on apprend à connaître les personnes, ça allait mieux mais c’était difficile au début. »