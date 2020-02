LOSC : l’OM, la 2e place, les suspensions… Gérard Lopez se livre

true

A 24h du choc face à l’Olympique de Marseille qui devrait remplir le stade Pierre-Mauroy, le président du LOSC, Gérard Lopez, a répondu aux questions des journalistes de l’AFP.

Rattraper l’OM

« Il reste 42 points à prendre donc ce serait plus compliqué si on perd. Même si je pense que l’OM fait une incroyable saison aussi grâce à son gardien et aux coups de patte de Dimitri Payet, donc si on perd et que ces deux joueurs-là continuent à jouer comme ça, ce sera difficile. Après, les dynamiques s’arrêtent ou s’inversent, donc tant que c’est mathématiquement possible, je pense que nous pouvons aller chercher cette deuxième place. »

La 2e place



« Comme je l’ai déjà dit, l’ambition du club, c’est d’être le plus haut possible dans le classement de Ligue 1 donc on va essayer, même si on a du retard actuellement, d’aller chercher cette deuxième place. Après, terminer sur le podium serait tout de même acceptable. En tout cas, on se doit de se battre pour être le plus haut possible toutes les saisons. »

Gabriel, Xeka et André suspendus

« Bien sûr, cela tombe au plus mauvais moment. Perdre trois titulaires potentiels pose de multiples problèmes, déjà de mise en place de l’équipe mais aussi sur la gestion des 90 minutes avec d’éventuelles blessures ou changements. Après, nous avons de jeunes joueurs déjà aguerris à la Ligue des champions, comme ça peut être le cas pour Tiago Djalo qui a déjà 3 matches en C1 à seulement 19 ans. Nous avons un groupe de qualité donc, même si on n’est pas en situation idéale, on ne va pas se cacher derrière ça. On a les joueurs pour battre Marseille. »