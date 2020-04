LOSC : Lopez a déjà trouvé la parade devant un Mercato au rabais

true

Le président du LOSC Gérard Lopez ne croit pas à un prochain marché des transferts au rabais, comme l’annoncent à voix haute certains spécialistes.

Le mercato aura-t-il lieu comme prévu cet été ? Interrogé sur ce sujet qui inquiète certains dirigeants de clubs de Ligue 1, Jean-Pierre Caillot a glissé un détail rassurant à ces derniers. « Il y aura un mercato qui aura la même durée que le mercato habituel, a-t-il confié. La seule particularité, c’est que le mercato devait démarrer le 10 juin et évidemment, puisque les Championnats ne seront pas terminés, il démarrera probablement à la fin du Championnat. »

Sur la tenue du mercato, le risque serait donc écarté. Qu’en sera-t-il de l’éventualité d’une forte baisse des investissements des clubs, avec des montants réduits en indemnités de transferts ? Le président du LOSC Gérard Lopez, missionné pour sauver la L1 auprès d’organismes privés, est très positif sur ce dernier point.

Des fonds d’investissement comme partenaires de la Ligue ?

« Franchement, à long terme, je ne crois pas à cette baisse sur le marché des transferts, a glissé le patron du club lillois à L’Équipe. On risque de repartir avec des prix plus bas, mais il y aura aussi des salaires plus bas, si c’est le cas. Il faudra un marché pour s’adapter, mais le truc va s’équilibrer rapidement. Il y a des fonds d’investissement qui sont intéressés pour se positionner comme partenaires de la Ligue. »