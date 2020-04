LOSC : Lopez annonce des négociations explosives entre les clubs

true

Le président du LOSC Gérard Lopez a pris acte de la décision de ne pas reprendre la saison 2019-2020. Les discussions entre les clubs s’annoncent tendues pour l’entériner.

Jean-Michel Aulas et Gérard Lopez ne sont pas satisfaits de l’annonce d’Edouard Philippe d’avoir mis un terme prématuré à la saison de L1. Les présidents respectifs de l’OL et du LOSC sont déjà sortis du silence pour s’élever contre cette décision car ils ne la trouvent pas équitable eu égard au reste du championnat qui restait à jouer. Le patron des Dogues ne s’estime pas vaincu pour autant et entend mener des négociations serrées avec ses homologues de L1.

« Bien sûr que ce sera chaud, a-t-il expliqué à L’Équipe ce mercredi. On jouera a minima la Ligue Europa mais ce n’était pas notre intention. Je peux vous dire que, sur le terrain, on était partis pour se qualifier en Ligue des champions. J’en ai la certitude. Notre dynamique était excellente (six victoires sur les sept derniers matches de L1). Tous les présidents de clubs vont se battre ensemble pour le foot français et pour trouver des solutions économiques, c’est une bonne nouvelle, j’y adhère et j’y contribue. Mais dans le débat sur le classement final de la saison, je me battrai pour le mien, le LOSC, pour mon équipe et pour mes employés. Le seul club qui va compter ce sera le LOSC. »

« Le LOSC est un club solide mais toute la famille du football est en danger »

Sur le volet financier, Lopez semble avoir déjà prévu le coup pour ne pas être trop impacté. « On a transmis des simulations de perte financière à la Ligue avec les autres clubs mais, non, je ne peux pas dire précisément les pertes. Cela dépend de plein de choses, a-t-il ajouté. Et puis le gouvernement apporte des aides à toute l’économie car il connaît la portée de la crise mieux que quiconque, et il en apportera aux clubs va aider les clubs. Franchement, le sujet ce n’est pas cela aujourd’hui. Le LOSC est un club solide mais c’est toute la famille du football qui est en danger et nous devons trouver des solutions pour que le foot français ne soit pas trop affaibli en Europe, également. Pour l’instant, c’est la santé et la sécurité. »