LOSC : Lopez martèle une idée pour éviter une catastrophe

Les solutions affluent pour boucler le championnat mais elles restent soumises à une réalité : le degré de propagation du coronavirus. Et surtout la capacité des Français à savoir respecter les consignes de sécurité édictées par Emmanuel Macron afin de ne freiner la pandémie. Au LOSC, Gérard Lopez a dû apprécier le haussement de ton présidentiel lundi tant il pense qu’il est inenvisageable de ne pas terminer cette saison. Les conséquences, sportives et économiques, seraient lourdes.

« C’est impossible que ça se passe bien »

« J’ai vu toutes les polémiques et les déclarations, ça nous donne de quoi discuter (sourire), a-t-il expliqué sur RMC Sport. Je vais essayer de prendre de la hauteur. On ne peut en vouloir à personne de prêcher pour sa paroisse. Il y a des moments où il faut parler et d’autres non. La pire des choses qui peut arriver, c’est que le championnat ne se termine pas sur le terrain. Parce qu’il y aura des gagnants et des lésés sur les décisions qui seront prises. Ça va être une catastrophe pour ceux qui jouent la montée et la descente. C’est impossible que ça se passe bien. Ce qu’il faut, c’est terminer le championnat. Si on veut éviter que les décisions soient non sportives, c’est la seule issue possible. »

#ÚLTIMAHORA 🚨 🏆 La Eurocopa se jugaría en 2021 🤝 El acuerdo se confirmaría en la cumbre que la UEFA debe celebrar este martes y en el que el Barça participará por vídeoconferencia https://t.co/EiKskjKhWS — Diario SPORT (@sport) March 16, 2020

Afin que la Ligue 1 version 2019-2020 puisse connaître son épilogue, il faudra trouver des dates, en décalant l’Euro à l’été 2021. L’UEFA serait sur le point d’entériner son report, avec une grande réunion prévue ce mardi. « Je pense que c’est le moindre mal, poursuit le président du LOSC à la radio sportive. Quelque part, ça tombe bien car ce n’est pas un seul pays qui sera lésé. Ce n’est pas catastrophique de ne pas jouer cet Euro. »