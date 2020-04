LOSC : Luis Campos évoque sa vision du Mercato post-crise

true

Luis Campos, le conseiller sportif du LOSC, a fait le point sur la situation actuelle dans une interview accordée à Canal Plus.

Dans des propos relayés par le Petit Lillois, Luis Campos s’est montré confiant sur le fait de voir la Ligue 1 s’achever. « Il va falloir plus de temps de préparation », a toutefois nuancé le conseiller sportif du LOSC qui imagine que les matchs vont « forcément reprendre à huis clos ».

Par ailleurs, Luis Campos a évoqué le sujet qu’il maîtrise le mieux à savoir le Mercato. Et selon lui, la crise actuelle pourrait n’avoir qu’une incidence limitée sur le marché. « Je pense que tout le monde va se réorganiser de manière différente. Mais l’envie de gagner va rester la même. Donc ça ne va pas énormément affecter le mercato. Je pense que le mercato va subir une influence négative, ça va un peu baisser le prix. Mais ça ne va pas mettre en risque le mercato », a estimé Luis Campos.

Par ailleurs, le cerveau du recrutement lillois, en rapport constant avec son président, aimerait que certaines mesures soient prises dans ce domaine. « Je parle souvent avec Gérard Lopez. Il me dit d’être tranquille, calme. Le LOSC va sortir de cette crise qui a arrêté tout le monde (…) Par exemple, je pense qu’il faudrait arrêter le mercato au premier jour du championnat. Je pense qu’il y a certaines règles qui permettraient d’avoir un championnat plus juste et de meilleures santés économiques. »