LOSC : Luis Campos imagine une fin de saison à rallonge

Luis Campos, le conseiller sportif du LOSC, estime que la saison de Ligue 1 pourrait se terminer, mais pas forcément rapidement.

Dans son interview accordée à Canal Plus, le conseiller sportif du LOSC Luis Campos a évoqué les scénarios possible pour la de la saison. Même s’il le reconnaît volontiers, la situation qui évolue au jour rend toute hypothèse incertaine.

Une chose est sûre selon lui, il est fort probable que le public ne soit pas présent avant longtemps pour voir des matchs de football. « On ne peut pas deviner ce qui va se passer, mais quand je vois le nombre de compétitions annulées même cet été, il faut être conscient qu’on ne pourra pas accueillir de public et qu’il faudra sans doute reprendre à huis clos pendant quelques mois », estime le Portugais dans des propos relayés par la Voix du Nord.

Et Luis Campos d’évoquer une possibilité déjà envisagée par André Villas-Boas par exemple. A savoir faire traîner la saison sur la fin de l’année civile pour repartir sur un rythme différent par la suite. « Il faut tout faire pour que cette saison puisse se terminer, même si c’est en octobre ou novembre. La santé économique du football en dépend. Ensuite, il faudra réfléchir et imaginer de nouvelles choses. Dans certains pays, la saison va de mars à novembre, et ça ne pose pas de soucis ».