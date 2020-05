LOSC : Luis Campos sort du silence, le divorce avec Lopez ne serait pas total !

true

Joint par Record, Luis Campos a fait savoir qu’il n’avait démarché aucun club pour quitter le LOSC. Une bonne nouvelle ?

Muet depuis le début de la crise annonciatrice de son possible départ, Luis Campos (conseiller personnel de Gérard Lopez) a répondu laconiquement aux rumeurs sur son départ du LOSC. Par le biais de brefs propos à « Record », le chasseur de tête a assuré ne pas être en partance vers un autre projet : « Je n’ai aucun contact avec aucun autre club », a-t-il affirmé sans en dire davantage.

Record va d’ailleurs dans le sens des informations données ces dernières heures par « RMC Sport » : Luis Campos a simplement mis la pression pour que Gérard Lopez règle les soucis internes qui parasitent son travail et n’a pas vraiment l’intention de quitter Lille.

Des tensions avec Ingla plus qu’avec Lopez



D’après Mohamed Bouhafsi, responsable de la rubrique foot sur « RMC », le divorce ne serait pas total avec son président mais que les relations seraient beaucoup plus fraîches avec le directeur général Marc Ingla suite à certaines promesses non tenues. Une intervention de Gérard Lopez pourrait changer la donne et faire passer ses états d’âmes à Luis Campos.

Autre point à prendre en compte : Luis Campos ne peut pas vraiment démissionner. Collaborateur extérieur du LOSC au travers de sa société de scoutisme, le Portugais devrait beaucoup d’argent aux Dogues s’il venait à résilier son contrat unilatéralement…