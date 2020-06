LOSC – Mercato : 100 M€ récoltés pour les transferts d’Osimhen et Gabriel ?

true

Christophe Galtier ne se fait pas d’illusion et sait que le LOSC va vendre Gabriel et Victor Osimhen au mercato. Luis Campos a fixé leur prix.

Christophe Galtier a été très prolixe vendredi. Pour sa conférence de presse de reprise, l’entraîneur du LOSC a évoqué plusieurs sujets, du confinement à la saison prochaine en passant par le mercato. Depuis le 11 juin et jusqu’au 3 juillet, pour le moment à distance, les Lillois reprennent ainsi leurs habitudes avec ballon, à intensité modérée.

Les entraînements collectifs sont espérés la semaine prochaine, le début de la préparation de six semaines au championnat 2020-2021 à partir du 13 juillet. Comme attendu, il y aura des changements estivaux dans l’effectif. Galtier, sous contrat jusqu’en juin 2021, a confirmé les départs de Victor Osimhen et de Gabriel. S’il ne s’est pas attardé sur ces deux dossiers, préférant donner de plus amples informations sur les futures prolongations de Loïc Rémy et Jérémy Pied (deux ans ?), le coach du LOSC n’a pas non plus évoqué les prix de départ de ces deux départs annoncés.

Plus de 100 M€ récoltés pour Osimhen et Gabriel ?

L’Équipe s’en est chargé ce samedi. Dans son édition du jour, le quotidien sportif explique que Gérard Lopez attend 80 millions (hors bonus) pour libérer Osimhen, actuellement retenu au Nigeria pour les obsèques de son père et suivi par Naples, l’Inter Milan, mais aussi des clubs anglais. Pour Gabriel, pisté par Everton et encore le Napoli, le président des Dogues espère au moins 22 M€, là aussi hors bonus.