LOSC – Mercato : accord avec le Napoli pour le transfert de Gabriel ?

Le tout frais vainqueur de la Coupe d’Italie aurait trouvé un accord financier avec le club nordiste pour le transfert de son défenseur central.

Le site Foot Mercato annonce ce jeudi soir que le LOSC et le Napoli se seraient mis d’accord pour un transfert du défenseur central Gabriel. Le club italien, qui vient de remporter la Coupe d’Italie et sera donc au minimum qualifié pour la prochaine Europa League, verserait 22 M€ plus des bonus.

Deux bémols à cette information. La première, c’est que le marché des transferts italiens n’ouvrira ses portes qu’à compter du 1er septembre et qu’entretemps, des clubs, notamment anglais, peuvent aussi se mettre d’accord avec les Dogues. D’ailleurs, le site Le Petit Lillois rappelle que pour le moment, seul Everton a formulé une offre.

Autre bémol : la même source annonce que Tottenham pourrait également être intéressé par le Brésilien de 22 ans. Reste que son agent a assuré dernièrement que le Napoli était la destination privilégiée par son client.