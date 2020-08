LOSC – Mercato : accord imminent pour Jonathan David ?

true

Le LOSC pourrait trouver un accord dans les prochaines heures avec le club belge de La Gantoise pour le transfert de Jonathan David.

Des jours, et même des semaines, que le dossier traine. Et qu’on finit même par se demander si Jonathan David, l’attaquant canadien de La Gantoise, va bel et bien rejoindre le LOSC. Selon les dernières informations, et notamment celles de l’Equipe, la tendance est à l’optimisme.

En effet, un accord entre le LOSC et le club belge pourrait intervenir à la fin du week-end. Pour un transfert avoisinant les 27 millions d’euros. Ce serait ainsi le plus gros achat du LOSC dans son histoire et, plus étonnant encore, le transfert le plus important dans l’histoire du football belge d’un joueur quittant la Jupiler League pour aller à l’étranger.