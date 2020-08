LOSC – Mercato : accord total et visite médicale demain pour Jonathan David 

true

Si Jonathan David (La Gantoise, 20 ans) n’a pas encore officiellement signé au LOSC, ce n’est plus qu’une question d’heures.

En effet, comme le rapporte « L’Equipe », un accord total a été trouvé entre le LOSC et la Gantoise pour le transfert de Jonathan David. Les Dogues débourseront 27 M€ (hors bonus) pour s’attacher les services du jeune Canadien.

Jonathan David a déjà quitté Gand et passera sa visite médicale demain dans le Nord de la France. Il s’apprête à devenir le plus gros transfert de l’histoire des Dogues devant Renato Sanches, arrivé il y a un an du Bayern Munich pour une somme comprise entre 20 et 25 M€.