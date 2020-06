LOSC – Mercato : accusé de pillage, Luis Campos se défend !

true

Dans les colonnes de L’Equipe, Luis Campos est revenu sur la réputation du LOSC d’être devenu le pilleur de talents principal de l’Hexagone.

Accusé par les autres clubs d’être à l’origine du pillage entre clubs français des centres de formation, le LOSC n’a pas l’intention de se laisser mettre tous les soucis hexagonaux sur le dos. Une image finalement assez injuste pour les Dogues qui n’avaient arraché, avant Isaac Lihadji que deux joueurs à des clubs de L1 avant la signature de leur premier contrat pro (Ballo-Touré et Soumaré au PSG).

A l’origine du changement de cap du club nordiste, Luis Campos s’est défendu dans « L’Equipe » d’être un pire pilleur de talents que les autres. « On entretient la confusion un peu exprès à mon avis. Nous nous y sommes habitués. Les autres ne font pas pareil ? », s’interroge le chasseur de tête portugais avant d’étayer sa ligne de défense :

« Tanguy Kouassi va partir au Bayern Munich signer son premier contrat pro. Je respecte la décision du PSG. Mais un aussi bon défenseur ne pourrait-il pas enrichir le championnat de France ? Lille ne peut pas entrer en concurrence avec le Bayern Munich. Je crois que Rennes n’a pas pu trouver d’accord non plus. Mais de grands clubs comme Lyon et l’OM ne pouvaient-ils pas lui proposer de rester et le faire signer ? Qu’est-ce qui est meilleur pour la L1 ? Que Dayot Upamecano joue en Allemagne ou soit resté en France ? Et Kingsley Coman ? Quand j’étais à Monaco, nous avions convaincu Kylian Mbappé de rester en L1. Pour moi, les meilleurs jeunes joueurs doivent rester en France », a-t-il poursuivi.