LOSC – Mercato : Adama Soumaoro garde deux pistes au chaud

true

Selon diverses publications étrangères, Adama Soumaoro ( LOSC , 27 ans) jouit encore d’une petite cote en Turquie et en Italie.

Thiago Maia prêté pour un an et demi à Flamengo, il ne reste plus qu’Adama Soumaoro (27 ans) à exfiltrer pour que le LOSC réussisse son Mercato d’hiver. Pour l’heure, aucune offre n’est arrivé sur la table pour l’ancien capitaine des Dogues.

Pourtant, si l’on en croit le site « Le Petit Lillois », relayant diverses informations émanant de l’étranger, ça commence timidement à frémir autour de Soumaoro à une semaine de la fermeture du marché. D’un côté, la presse turque assure que Trabzonspor est très intéressée par les services du défenseur nordiste et pourrait faire une offre dès la semaine prochaine.

Trabzonspor et le Genoa intéressés !

De l’autre, l’éminent spécialiste Mercato de « Sky Italia » Gianluca Di Marzio explique que Soumaoro est dans le viseur du Genoa, lanterne rouge de Série A italienne à la trêve. Une arrivée du Lillois à Gênes est toutefois conditionnée par un départ en défense centrale.

Comme le rappelle le média nordiste, le LOSC attend entre 8 et 10 M€ pour céder Adama Soumaoro. A moins qu’un club de Premier League ne se réveille sur un panic-buy dans les dernières heures, la direction lilloise aura du mal à atteindre le prix souhaité…