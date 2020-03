LOSC – Mercato : Ancelotti cible un joueur en plus de Gabriel !

true

Cible de l’Everton de Carlo Ancelotti, Gabriel n’est pas le seul joueur du LOSC à intéresser les Toffees au mercato estival. Jonathan Ikoné (21 ans) plaît aussi au club anglais.

Everton a décidé de piocher en Ligue 1 au mercato. En plus de s’intéresser au très prisé Wesley Fofana à l’ASSE, les Toffees aimeraient bien faire leurs courses au LOSC. La semaine dernière, un intérêt pour Gabriel a été éventé par la presse britannique.

Aux dernières nouvelles, Chelsea serait néanmoins mieux placé pour s’offrir les services du défenseur brésilien des Dogues. Puisque Carlo Ancelotti est un entraîneur déterminé, Gabriel ne serait pas le seul joueur lillois à entrer dans son viseur personnel.

Selon le site Jeunes Footeux, l’ancien coach du PSG et du Real Madrid apprécie le profil de Jonathan Ikoné. Avec 2 buts et 6 passes décisives lors des 13 derniers matchs de Ligue 1, l’international tricolore (21 ans) a redressé la barre d’une saison quelque peu morose. Ce retour au premier plan ne serait donc pas passé inaperçu aux yeux d’Everton.

Lopez pas inquiet pour le Mercato

Lundi, Gérard Lopez expliquait que les retombées économiques de la crise sanitaire ne seraient pas destructrices sur le modèle économique mis en place au LOSC. On se doute aussi qu’un chèque rondelet délivré pour un joueur amené à quitter le Nord tôt ou tard ne serait pas non plus pour lui déplaire.