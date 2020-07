LOSC – Mercato : Boubakary Soumaré pourrait finalement rester !

true

Selon L’Equipe, Boubakary Soumaré n’est plus si sûr de quitter le LOSC cet été. Les Dogues et le joueur ne tiennent pas l’offre adéquate…

S’il était plus ou moins prévu que Boubakary Soumaré (21 ans) plie bagage cet été et permette au LOSC de tirer un gros chèque, les départs annoncés de Victor Osimhen et Gabriel pourraient bien changer la donne pour l’ancien milieu de terrain du PSG.

En effet, comme le rapporte « L’Equipe », Soumaré – qui a refusé une belle offre de Newcastle cet hiver – pourrait finalement rester un saison de plus dans le Nord de la France. C’est en tout cas la tendance du moment « à moins d’une offre exceptionnelle d’un club de standing ». Pour l’instant, aucune proposition de ce type n’est tombée.