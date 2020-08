LOSC – Mercato : Burak Yilmaz, c’est officiel !

true

L’attaquant turc de 35 ans a passé sa visite médicale hier et a paraphé un contrat de deux ans avec le LOSC. Le club n’a pas versé d’indemnité.

Arrivé hier vendredi à Lille, l’expérimenté attaquant turc Burak Yilmaz s’est officiellement engagé avec le LOSC ce samedi matin. Le joueur, qui arrive du Besiktas, où il n’était plus payé, s’est engagé pour deux ans. La saison passée, il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives en 25 matches d’un championnat dont il a terminé deux fois meilleur canonnier, en 2012 et 2013.