LOSC – Mercato : Campos a déjà identifié le remplaçant d’Osimhen

Luis Campos, qui s’occupe du mercato du LOSC, aurait déjà identifié le remplaçant de Victor Osimhen, que Christophe Galtier voit partir à coup sûr cet été.

Si ça ne tenait qu’à Christophe Galtier, tout l’effectif ou une grande partie de celui-ci resterait en place en vue de la saison prochaine. Puisque le coach des Dogues n’est pas le seul décideur au club, il doit déjà se rendre à l’évidence : il va sans doute perdre Victor Osimhen au mercato.

Bien qu’il veuille rester fidèle au LOSC cet été, l’attaquant nigérian (21 ans) est bien trop bankable pour ne pas être vendu. Surtout en ces temps de crise sanitaire. En attendant de trouver un club capable de payer une somme satisfaisante aux yeux de Gérard Lopez (80 M€ avec bonus), Luis Campos lorgne déjà son remplaçant. Le Petit Lillois a établi un état des lieux très précis sur les mouvements à attendre du côté du LOSC au mercato d’été et s’est penché sur ce dossier brûlant.

Sadiq option n°1 pour remplacer Osimhen ?

Selon le site pro lillois, une liste de joueurs a été érigée par les dirigeants nordistes en cas de départ de Osimhen. Dans celle-ci, on retrouve Umar Sadiq (Partizan Belgrade, Serbie, 17 buts et 8 passes décisives en 38 matchs). L’avant-centre nigérian de 23 ans a signé avec le club serbe cet hiver (2 millions d’euros) et est estimé à près de 15 millions d’euros. Par ailleurs, le nom de Marcos Paulo (19 ans) revient avec insistance au LOSC, mais les agents de l’attaquant de Fluminense n’ont pas souhaité confirmer si des contacts avaient bien été établis.