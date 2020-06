LOSC : Mercato, Campos, la rumeur OM… Les confessions poignantes de Galtier

true

A l’occasion d’un entretien au CFC ce dimanche, Christophe Galtier a balayé l’actualité du LOSC, revenant également sur la rumeur qui l’envoyait à l’OM au moment où André Villas-Boas a failli claquer la porte.

Son retour à l’entraînement

« Entraîneur, ce n’est pas qu’un métier. C’est une passion. Les gens qui pensent qu’on fait entraîneur pour l’argent se trompent. On est bien payé. Très bien payé. Est-ce qu’on est toxico ? Oui, exactement. Durant le confinement, j’étais tranquille en famille. Cela faisait trois mois que j’avais pas vu mon groupe. Au fur et à mesure que le temps avançait, je me posais la question. Est-ce que je suis en train de me désintoxiquer ? Au bout de deux mois, j’ai pensé que oui mais le manque est revenu. On est intoxiqué automatiquement. Ce serait intéressant de demander à tous les entraîneurs s’ils ont pensé à arrêter après le confinement. Moi ? Non. Pas du tout … Pourquoi je pose la question ? Parce qu’à un certain moment, j’étais en train de décompresser et ça m’a fait énormément de bien et quand on a passé cette étape-là, viens le manque. Finalement, tu reprends ta voiture, tu fais tes 1038 kms et tu es content d’arriver à Luchin. Voilà… »

Sur le Mercato du LOSC

« Est-ce que je m’attends à voir partir Osimhen, Gabriel, etc. ? Oui, je l’ai intégré. Mais je ne veux pas qu’ils partent. Mais ils partiront. C’est comme ça. Et j’ai confiance en Luis Campos pour les remplacer. Il me propose des profils. Est-ce que je peux mettre mon véto à un départ de tel ou tel joueur ? Non. C’est dans le projet. Dans une arrivée, je peux mettre un véto. Non pas parce que le joueur n’est pas bon. Tout ce qui m’est proposé est bon. C’est plus par rapport à une association. Mais jamais le président ou Luis me diront : « on le prend ». »

Sur l’affaire Luis Campos

« La personne qui a été le plus affecté par l’arrêt de la saison, ça a été Luis (…) Est-ce que sans Luis Campos, je serais toujours dans le projet du LOSC ? C’est la personne qui détecte, propose, analyse les joueurs. C’est le meilleur au monde dans ce qu’il fait. Mais si Luis avait décidé d’arrêter, je n’aurais pas quitté le club. Ça, c’est sûr. Mais ça m’aurait emmerdé… Je n’aurais pas quitté le club par rapport à mon président. »

Sur la rumeur OM

« Déjà il y a une histoire entre Marseille et moi. Entre l’OM et moi. Et il se trouvait que pendant le confinement j’étais à Marseille mais je n’ai jamais souhaité partir de Lille. C’est la chose la plus importante. La deuxième chose, c’est qu’on a dit que mes agents étaient rentrés en contact avec Marseille. Quand on dit ça, c’est son gros mensonge. Et la troisième chose, comme je l’ai dit à mon président, aucune personne à l’Olympique de Marseille, ni le président ni personne d’autre, ne sont venus me solliciter. Donc il n’y a pas d’histoire. C’est devenu un fantasme à Câssis quand j’allais chercher mon pain et mon journal. Tous les gamins de Câssis que j’ai vu grandir, que j’ai même entraîné et qui sont dans les virages du Vélodrome me demandaient : « Alors Galette, tu viens à l’OM ? » Non, non les gars, je suis Lillois, je serais Lillois la saison prochaine. Point à la ligne ».

Entraîner un jour l’OM ?

« En tant que Marseillais … (silence) Je vous répond que oui. Oui. Mais on n’entraîne pas l’OM dans n’importe quelle condition. Il faut être armé, être en pleine forme. Mais c’est un club qui laisse personne indifférent. Oui, j’aimerais entraîner Marseille mais ce n’est pas d’actualité car je suis vraiment dans le projet lillois et que j’y suis très épanoui ».