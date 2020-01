LOSC – Mercato : Christophe Galtier ne compte pas remplacer Yusuf Yazici

false

Recrue la plus chère de l’histoire du LOSC (17,5 millions d’euros) en provenance de Trabzonspor avant que Renato Sanches ne lui passe devant en août (20M€), Yusuf Yazici n’a pas vraiment convaincu du côté du LOSC. L’international turc n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Christophe Galtier (13 titularisations pour 1 but et quatre passes décisives). Pire encore, il s’est blessé gravement au genou à Monaco lors de la dernière rencontre de 2019 et devrait être absent jusqu’à la fin de la saison.

Toutefois, Christophe Galtier ne semble pas déterminé à recruter cet hiver pour le remplacer.

🎙 Galtier « J’ai échangé avec @yaziciyusuf97 : il va bien et a entamé sa rééducation. Je ne pense pas que cette absence de longue durée nous incitera à recruter. On fera le point fin janvier en fonction du groupe. »#USRLOSC — LOSC (@losclive) January 3, 2020



« J’ai échangé avec Yusuf Yazici : il va bien et a entamé sa rééducation. Je ne pense pas que cette absence de longue durée nous incitera à recruter. On fera le point fin janvier en fonction du groupe. J’ai intégré beaucoup de jeunes pour cette reprise », a confié l’entraîneur lillois en conférence de presse.