LOSC – Mercato : David, Marcos Paulo, Sadiq… Qui pour remplacer le duo Rémy – Osimhen ?

true

Victor Osimhen s’apprêtant à rejoindre Naples, Loïc Rémy ayant quitté les Dogues pour signer à Benevento, le LOSC se retrouve privé de ses deux meilleures solutions offensives mais se retrouve avec un petit budget pour recruter. Zoom sur les pistes évoquées.

Jonathan David (La Gantoise, 20 ans)

Le jeune Canadien est déjà perçu comme l’un des cracks du marché. Il faut dire qu’avec 23 buts et 10 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, le natif de New York a tapé dans l’oeil de beaucoup de monde. David est très cher et son profil est très différent de celui de Victor Osimhen. Cela n’empêche pas les Dogues de le voir comme une priorité. La direction lilloise serait déjà d’accord avec lui et aurait même soumis une offre de 25 M€ à Gent qui y réfléchit sérieusement. Initialement, le club belge attendait entre 30 et 35 M€ pour le laisser filer. La piste est sérieuse.

Marcos Paulo (Fluminense, 19 ans)

Né au Brésil mais international U19 portugais, Marcos Paulo est également un n°9 très courtisé. Dans le profil, on se rapproche davantage d’un Victor Osimhen et la proximité de sa fin de contrat (2021) est un atout pour éviter sa clause libératoire (fixée à 45 M€). Luis Campos aurait formulé une offre de 15 M€ pour l’attirer. Avec Jonathan David, il fait partie des deux priorités nordistes.

Un buteur d’un grand club portugais

Il s’agit d’une alternative évoquée par « L’Equipe » ce mardi matin. Le quotidien sportif ne cite pas de nom mais deux pistes semblent se dégager. S’il ne cadre pas avec le projet de jeunes du LOSC, Moussa Marega (FC Porto, 29 ans) a le profil d’un Loïc Rémy bis. L’international malien veut quitter les Dragons à un an de la fin de son contrat et sort d’une saison honnête (42 apparitions, 13 buts, 9 passes décisives).

L’autre option possible mène au brésilien Carlos Vinicius (Benfica, 25 ans), connu de longue date des scouts de Luis Campos. Le Brésilien passé par Monaco sort d’une grosse saison (22 buts, 12 passes en 43 matches) mais le club lisboète – qui l’a acheté 17 M€ à Naples l’été dernier – ne le lâchera pas facilement.

Connaissant les penchants lillois pour la jeunesse, il est possible que Fabio Silva (FC Porto, 17 ans) soit aussi dans les radars mais le jeune prodige intéresse beaucoup de monde et il est déjà très cher.

Umar Sadiq (Partizan Belgrade, 23 ans)

Et si le LOSC remplaçait un Super Eagle par un autre de ses compatriotes ? L’option est possible d’après L’Equipe qui évoque la piste menant à Umar Sadiq (23 ans), l’avant centre du Partizan, auteur d’une saison fructueuse (17 buts, 17 passes décisives en 39 matches). Passé par l’AS Roma où il a multiplié les prêts (Bologne, Torino, NAC Breda, Glasgow Rangers, Pérouse), le natif de Kaduna a vraiment explosé cette saison, signant définitivement en Serbie l’hiver dernier et pour deux ans (jusqu’au 31 décembre 2022). L’international Olympique nigérian n’est pas le premier choix des Dogues et figure également dans le viseur de Brest et de formations allemandes selon « Foot Mercato ». Le Partizan réclame 15 M€.