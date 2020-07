LOSC – Mercato : deux priorités pour remplacer Osimhen, pas de recrue à la place de Rémy ?

true

L’Equipe a fait le point sur le chantier offensif du LOSC avec les départs de Loïc Rémy et Victor Osimhen. Les Dogues veulent faire un jeune bankable et c’est tout !

Alors que le LOSC et Naples sont en discussions très avancées pour le transfert de Victor Osimhen (21 ans), les Dogues anticipent déjà le remplacement du buteur nigérian. Si l’on en croit « L’Equipe », on se dirige vers un match à deux entre le prodige canadien Jonathan David (La Gantoise, 20 ans) et la pépite brésilienne Marcos Paulo (Fluminense, 19 ans). Quoi qu’il arrive Lille paiera un transfert conséquent (15-20 M€) pour s’attacher les services du remplaçant d’Osimhen mais les Dogues ne feront aucune folie concernant l’attaquant censé se substituer à Loïc Rémy (33 ans).

Ikoné et Yazici repositionnés 9 et demi ?

En effet, plutôt que d’aller chercher un buteur d’expérience prêt à s’asseoir sur le banc, le LOSC envisagerait de régler la question directement en interne avec les joueurs déjà à disposition de Christophe Galtier. S’il venait à rester, Jonathan Ikoné évoluerait dans un système à deux devant avec la nouvelle recrue.

Il serait alors suppléé par Yusuf Yazici ou Timothy Weah d’après les plans nordistes dévoilés par le quotidien sportif. Une chose est certaine : un jeu d’équilibriste sera nécessaire pour faire oublier le très complémentaire duo Osimhen – Rémy qui a porté le LOSC vers une 4e place méritée en 2019-20…