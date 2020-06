LOSC – Mercato : discussions en cours avec le Napoli pour Osimhen

true

Des dirigeants du Napoli seraient en contacts avec les représentants du buteur nigérian et ils ont prévu de rencontrer leurs homologues du LOSC.

Revigoré par sa victoire en Coupe d’Italie et par son retour en force dans les hautes sphères de la Serie A, le Napoli se veut ambitieux pour la saison prochaine. Le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis, a décidé depuis dix mois de bouleverser son effectif et il est plus décidé que jamais à mettre la main au portefeuille pour attirer des joueurs à fort potentiel.

Pour le poste de buteur, il a ciblé depuis longtemps Victor Osimhen. L’attaquant nigérian du LOSC va coûter cher (les Dogues attendent 70 M€) mais, à 21 ans, il bénéficie d’une grosse marge de progression tout en constituant déjà une valeur sûre devant les buts. Raison pour laquelle le club italien serait prêt à faire une folie.

Selon le journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio, les dirigeants napolitains doivent rencontrer dans les prochaines heures les représentants d’Osimhen pour se mettre d’accord sur les conditions d’un futur contrat (durée, salaire). Puis, une fois l’accord obtenu, ils vont rencontrer leurs homologues lillois afin de trouver un terrain d’entente pour une indemnité. Si tout se passe bien, une annonce pourrait intervenir rapidement.