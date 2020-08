LOSC – Mercato : encore 3 gros coups signés Luis Campos ?

true

Le conseiller spécial du président du LOSC doit encore régler le départ de trois joueurs majeurs de l’effectif de Christophe Galtier.

Le LOSC a beaucoup fait parler de lui depuis le début du week-end. Entre le départ de Victor Osimhen à Naples, celui attendu de Gabriel, toujours au SSCN ou en Angleterre, et les arrivées de Burak Yilmaz (Besiktas), Sven Botman (Ajax Amsterdam), Eugenio Pizzuto (Pachuca) et de quatre jeunes du Napoli (Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri, Luigi Luigori), il s’en est passé des choses au domaine de Luchin. Et ce n’est pas fini…

En effet, selon L’Equipe de ce dimanche, le conseiller du président, Gérard Lopez, pour le recrutement aurait encore trois gros dossiers à gérer avec Mike Maignan, Zeki Celik et Boubakary Soumaré. Car, pour rappel, les Dogues doivent faire entrer encore 60 à 70 M€ dans les caisses pour satisfaire aux exigences de la DNCG.