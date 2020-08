LOSC – Mercato : Gabriel à Arsenal, son agent confirme

false

Interrogé par le journal anglais The Sun, l’agent de Gabriel a confirmé le départ de son joueur à Arsenal.

Après la vente de Victor Osimhen à Naples (81M€), le LOSC s’apprête à renflouer de nouveau ses caisses avec le transfert de son défenseur Gabriel. Le Brésilien va prochainement s’engager avec Arsenal pour un montant estimé à 30 M€.

Longtemps annoncé à Naples, comme son désormais ex-coéquipier Osimhen, le joueur de 22 ans va donc prendre la direction de l’Angleterre. Son agent l’a confirmé au journal anglais The Sun. A écouter ses dires, le projet des Gunners a primé sur l’argent proposé par le club partenopei. « Arsenal était loin d’être la meilleure proposition [en termes d’argent]. C’est à 100% grâce à Edu Gaspar et Arteta. Ils nous ont convaincus du projet », a-t-il expliqué.

Gabriel Magalhaes, de son nom entier, avait rejoint le LOSC en janvier 2017 en provenance d’Avai FC (Brésil) pour 3 M€. Le défenseur a vu sa cote exploser la saison dernière après un exercice 2019-2020 de haute volée.