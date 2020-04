LOSC – Mercato : Gabriel calme le jeu sur un départ imminent

true

Gabriel, le défenseur du LOSC, s’est confié sur sa situation personnelle alors que de nombreuses rumeurs l’entourent pour un départ.

C’est une habitude du côté du LOSC. A chaque fois qu’un talent émerge, son nom est régulièrement évoqué dans la catégorie transferts. En ce moment, le nom à la mode est celui de Gabriel. Le défenseur brésilien, très courtisé, est notamment annoncé avec insistance du côté d’Everton.

Pourtant, dans une interview à UOL Esporte relayée par le Petit Lillois, Gabriel a tenu à calmer le jeu sur les rumeurs. « J’essaye de rester à l’écart. Je dis toujours à mes conseillers que, en ce moment, je veux en savoir le moins possible pour ne pas perdre le focus sur le terrain. Je suis content de voir mon nom spéculer dans de grandes équipes. C’est la démonstration que le travail effectué jusqu’à présent a été bon. Je vois aussi de nombreux fans des deux équipes commenter mes publications sur Instagram (rires). Ça peut être drôle », a confié le défenseur du LOSC.

Pour le moment, Gabriel veut donc rester concentrer sur ce qui importe le plus, à savoir ses performances sportives… quand il pourra reprendre la compétition. « Mais nous devons être calmes avec tout cela. Il est tôt et j’ai renouvelé mon contrat avec Lille jusqu’en 2023. L’objectif est maintenant de revenir sur les terrains et de bien terminer la saison, en se qualifiant avec Lille pour la Ligue des champions 2020-2021 », a prévenu le stoppeur brésilien.