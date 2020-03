LOSC – Mercato : Gabriel déjà d’accord avec son futur club ?

Le LOSC n’a pas toujours donné tous les gages de constance cette saison. Les hommes de Christophe Galtier ont su faire évoluer leurs ambitions en ce sens pour impressionner avant la mise en confinement. Gabriel fait partie des rares Lillois à avoir fait preuve de constance cette saison. Indéboulonnable aux côtés de José Fonte en charnière, le défenseur central du LOSC sait aussi qu’il pourrait quitter le Nord cet été.

Prolongé en janvier jusqu’en 2023, le Brésilien (22 ans) attire déjà du beau monde : deux clubs anglais, dont Everton, et un club italien ont formulé des offres comprises entre 27 et 32 M€ hors bonus. Gabriel devait même aller visiter les installations de certains candidats, mais la crise sanitaire est passée par là. Cela ne l’aurait pas empêcher de se rapprocher… des Toffees.

Agreement between #Everton and defender Gabriel #Magalhães for a contract until 2025. Now #Toffees will work to finalize the deal with #Lille. #transfers #EFC https://t.co/lUltQQKaYH

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 25, 2020