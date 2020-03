LOSC – Mercato : Gabriel pas le premier choix des Dogues ? Il répond !

true

L’un des recruteurs du LOSC à l’hiver 2017 a expliqué que le défenseur brésilien Gabriel n’arrivait qu’en troisième position sur ses tablettes.

La réussite actuelle de Gabriel au LOSC est la preuve que la persévérance finit toujours par payer. Car le défenseur brésilien, qui brille depuis un an, a mis plus de vingt-quatre mois à s’imposer chez les Dogues ! Il a en en effet été recruté à l’hiver 2017, lors du premier mercato du Lille version Gérard Lopez.

Mais là où l’histoire est encore plus belle pour le joueur de 22 ans, c’est qu’il n’était pas un premier choix pour les recruteurs nordistes ! C’est ce qu’a expliqué André Martins, à l’époque scout pour le LOSC, désormais directeur du football à Chapecoense, au quotidien L’Equipe.

« Lille m’avait demandé d’observer des centraux gauchers et je connaissais Gabriel des équipes de jeunes d’Avai. Il était au départ le troisième choix derrière Juninho, né en 95 et qui était à l’époque à Curitiba (aujourd’hui à Bahia), et Marcao, un 96 qui évoluait à l’Atlético Paranaense (à Galatasaray, depuis janvier 2019). »

Gabriel a pris le temps de répondre à ces déclarations sur Twitter : « La personne qui est à l origine de ma venue au LOSC s’appelle Luis Campos. Admar Lopes était là au Brésil avec moi aussi… André Martins ??? Connais pas. »