LOSC – Mercato : Gabriel sait ce qu’il veut pour son avenir

Dans un entretien à ESPN, Gabriel (LOSC) a ouvert la voie à un départ … Mais il pose quelques conditions.

Cible de nombreux clubs de Premier League, Gabriel (LOSC, 23 ans) va sans doute quitter le Nord de la France cet été. Faisant l’objet d’une très grosse offre d’Everton, le Brésilien tarde cependant à répondre à l’intérêt de Carlo Ancelotti. Selon certaines indiscrétions, il s’agirait surtout à laisser à d’autres (Chelsea, Arsenal notamment) la possibilité de s’aligner.

Everton pas assez bien pour Gabriel ?

Concernant son avenir, le défenseur lillois – sous contrat jusqu’en juin 2023 – a été très clair sur ses souhaits dans un entretien à « ESPN » relayé par le « Petit Lillois » : « Je suis très heureux ici, dans un grand club en France. La suite ? Si c’est possible, ce serait de partir dans un club qui se bat aussi pour des titres, avec la certitude de progresser et qui peut me donner le soutien pour intégrer la sélection ».

Seulement douzième de Premier League avant la suspension de la saison pour cause de coronavirus, Everton a-t-il l’étoffe souhaitée ? Ce n’est pas certain même si la Premier League demeure une vitrine beaucoup plus observée que la Ligue 1…