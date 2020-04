LOSC – Mercato : Gabriel sous la menace d’un plan B pour signer à Everton ?

true

Depuis quelques jours, la rumeur veut que Gabriel, le défenseur du LOSC, soit promis à un départ du côté d’Everton au prochain Mercato.

A l’image de Boubakary Soumaré, le défenseur du LOSC Gabriel semble promis à un départ lors du prochain Mercato. Le stoppeur brésilien a accumulé les performances convaincantes dans l’axe nordiste et devrait donc connaître un nouveau challenge.

Ces derniers jours, c’est du côté de l’Angleterre que l’intérêt semblait le plus brûlant. Le journaliste Nicolo Schira a même annoncé que le joueur et Everton se seraient déjà entendu sur un contrat. Il ne manquerait plus qu’aux Toffees de convaincre les Dogues pour l’indemnité de transfert. Vu les moyens des clubs de Premier League, cela pourrait se concrétiser.

Seulement, il semble qu’Everton ne soit pas totalement confiant dans la finalisation de ce dossier. Le Liverpool Echo cite des sources italiennes annonçant que les Toffees avanceraient aussi sur un plan B nommé Marash Kumbulla, défenseur de Vérone. Des discussions seraient même menées par Carlo Ancelotti, évidemment fin connaisseur du football italien, dans ce dossier. De quoi remettre en cause l’avenir de Gabriel sur les bords de la Mersey ?