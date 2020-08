LOSC – Mercato : Gabriel vers le Napoli, record en vue pour David (La Gantoise)

true

Le défenseur brésilien Gabriel pourrait quitter le LOSC pour rejoindre VIctor Osimhen au Napoli alors que Jonathan David (La Gantoise) arrivera bientôt.

Ce dimanche, L’Equipe fait le point sur le mercato très riche du LOSC. Contraint de vendre plusieurs joueurs pour équilibrer ses comptes, le club nordiste a fait sauter la banque avec Victor Osimhen, expédié au Napoli moyennant 81,3 M€. Et il espère également récupérer un joli chèque pour son défenseur brésilien Gabriel.

Hier, Marca annonçait que le Dogue figurait sur la short-list de Zinédine Zidane pour devenir le quatrième arrière central du Real Madrid derrière Sergio Ramos, Raphaël Varane et Militao. L’Equipe assure que Gabriel aurait cinq propositions entre les mains mais ne parle pas des Merengue. Il y aurait notamment Manchester United et Everton mais c’est bien le Napoli qui serait en passe de finaliser l’opération en versant une indemnité de 25 M€ plus 5 M€ de bonus.

Dans le sens des arrivées, le LOSC ne lâche pas Jonathan David. Ce dernier n’a pas joué le match amical de La Gantoise hier et refuse d’aller ailleurs qu’à Lille, malgré l’intérêt de Leeds. Les dirigeants lillois auraient accepté de payer la prime dévolue à son agent, ce qui porterait leur dernière offre à 30 M€. L’Equipe estime que le transfert sera réglé la semaine prochaine.