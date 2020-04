LOSC – Mercato : Gabriel veut amener un coéquipier dans ses valises

true

En entretien dans France Football, Gabriel, le défenseur du LOSC, annoncé sur le départ, aimerait emmener son coéquipier José Fonte avec lui.

Dans le viseur de plusieurs clubs anglais, en particulier Everton et Chelsea, Gabriel, le défenseur brésilien du LOSC, a donné une interview à France Football. Il y est notamment question de son intégration, et le jeune homme (22 ans) met en avant l’apport de Rony Lopes, d’Eder, d’Yves Bissouma, et plus récemment celui de José Fonte et de Christophe Galtier.

« Galtier est un coach qui m’aide énormément, soutient-il. Même au début, quand j’étais remplaçant, il me parlait tous les jours, il me motivait, il me poussait. Ma relation avec lui est très bonne. Il me dit tout ce que je dois améliorer, on se parle chaque jour, il me dit beaucoup de choses. C’est une personne que je vais garder en tête toute ma vie. À mon arrivée en Europe, il m’a beaucoup aidé. »

Et au Brésilien d’expliquer sa relation avec José Fonte… « José Fonte, c’est comme un deuxième coach sur le terrain. Il a beaucoup d’expérience, il a joué la Coupe du monde… Je l’écoute beaucoup, c’est quelqu’un de très important pour moi. Lui aussi, je lui parle tous les jours. Dans le vestiaire, on s’assied à côté, tous les jours il me parle, on regarde des vidéos ensemble. C’est une très bonne personne. Si un jour je pars de Lille, si je peux, je le ramène avec moi (rires). C’est quelqu’un qui m’a beaucoup fait progresser. »