LOSC – Mercato : Gaitan débarque (officiel), Ingla justifie le pari !

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le LOSC a confirmé l’arrivée pour six mois (au moins) de l’international argentin (19 capes) aux 50 matches de Ligue des Champions disputés sous les couleurs du Benfica et de l’Atletico de Madrid.

Gaitan, de l’expérience à revendre au service du LOSC

Libéré de son contrat au Chicago Fire en Major League Soccer (D1 américaine), Gaitan s’est exprimé sur cette arrivée surprise : « Je suis très heureux d’être ici à Lille et d’avoir l’opportunité de porter ce maillot. Il y a ici de l’ambition, des joueurs intéressants et c’est ce qui m’a convaincu de venir. Je suis à un moment de ma carrière où je peux apporter mon expérience aux autres. Je vais donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour atteindre les objectifs du club ».

« Une solution de plus pour Galtier »

Marc Ingla, le CEO lillois, ne masquait pas non plus son plaisir : « C’est toujours un honneur de recruter un joueur avec le niveau international et l’expérience de Nicolás Gaitán. C’est un profil qui peut jouer tant sur les ailes qu’en position offensive axiale. Au delà du talent du joueur, cette arrivée permet aussi de compléter l’effectif durant la période finale de récupération de Timothy Weah et la blessure de Yusuf Yazici. Cela nous apporte de la qualité et de la concurrence supplémentaire au sein de notre attaque et offre une solution de plus à Christophe Galtier. »