LOSC – Mercato : Gaitan, Rémy, Osimhen… Les Dogues prennent des décisions fortes !

Ce jeudi, RMC a fait le point sur les possibles départs au LOSC. Le plan de l’intersaison 2020 commence à s’affiner chez les Dogues.

Alors que le LOSC reprenait le chemin de l’entraînement ce jeudi, dans les bureaux de Luchin ça continue de travailler sur le Mercato 2020 et les contours de l’effectif de Christophe Galtier. Outre l’arrivée d’Isaac Lihadji (OM, 18 ans), attendue pour le 1er juillet, plusieurs décisions fortes ont été prises par le board nordiste selon « RMC ».

Nicolas Gaitan sacrifié du Covid-19

La première d’entre elle : ne pas conserver Nicolas Gaitan (32 ans) à l’issue de son contrat. Bien qu’apprécié pour ses qualités et son expérience, l’Argentin a été jugé trop cher en salaire pour rempiler plus longtemps. Un contrecoup de la crise du Covid-19. En revanche, le LOSC ne s’interdit pas de prolonger Loïc Rémy et Jérémy Pied, pour qui des prolongations de deux ans sont à l’étude.

Entre deux et trois gros départs, Alonso vers le Brésil ?

S’il ne devrait pas y avoir plus de deux ou trois départs dans l’effectif qui a fini la saison en L1, le cas de Victor Osimhen ne sera vraiment tranché qu’à l’ouverture du Mercato international et en fonction des offres (80 M€ pour le laisser filer). Les autres possibles partants sont Gabriel, Zeki Celik ou encore Xeka. Par ailleurs, comme l’ajoute « TyC Sports », Junior Alonso (27 ans) ne devrait pas revenir de son prêt en Amérique du Sud. S’il ne sera pas conservé par Boca Juniors, le défenseur paraguayen plait à l’Atlético MG. Le LOSC ouvre la porte à une vente. Des discussions sont en cours.