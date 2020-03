LOSC – Mercato : Galtier a sorti un atout maître pour retenir Rémy

true

Le LOSC est irrésistible. La défaite à domicile contre l’OM (1-2) aurait pu enfoncer les Dogues mais ce revers a finalement eu l’effet inverse puisqu’ils ne s’arrêtent plus de marcher sur leurs adversaires depuis. L’OL en a fait les frais dimanche au stade Pierre-Mauroy (1-0), où Loïc Rémy a inscrit son 14e but toutes compétitions confondues, ce qui ne lui était plus arrivé depuis six saisons. C’était aussi son septième en L1.

Quand Jonathan Ikoné va beaucoup trop vite pour les milieux lyonnais ⚡ Un mot sur sa forme actuelle ? ✌ pic.twitter.com/vpXOgk5C15 — LOSC (@losclive) March 10, 2020

« Je le connais depuis longtemps, souligne Christophe Galtier dans L’Équipe. Comme beaucoup de joueurs, il a besoin de sentir la confiance et l’affection. Là, Loïc trouve le rythme et les repères. Il donne de la confiance à l’équipe. J’ai pu repositionner Jonathan (Ikoné), qui nous amène de la percussion et de la qualité technique sur le côté droit. Et nos deux attaquants posent de nombreux problèmes aux défenses adverses. Loïc se sert des courses et des efforts de Victor (Osimhen) pour se trouver au bon endroit. Il amène une certaine confiance à l’équipe. »

Rémy s’éclate dans le 4-4-2 à plat

Le coach du LOSC, qui aimerait conserver son buteur la saison prochaine, a trouvé avec son nouveau 4-4-2 à plat le moyen parfait pour le fidéliser au-delà du mois de juin. « Dans un premier temps, je suis revenu en France pour mon fils. Je me donne les moyens. J’essaie d’être performant le plus possible et je m’éclate dans ce dispositif », a glissé Rémy en guise de clin d’œil. Gérard Lopez aime ça.