LOSC – Mercato : Galtier confirme aussi pour Yilmaz et joue la montre pour d’autres recrues

Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, a confirmé à son tour que Burak Yilmaz va bien rejoindre les Dogues dans les prochains jours.

Depuis les déclarations de l’attaquant turc plus tôt dans la journée, l’arrivée de Burak Yilmaz ne fait guère de doutes. Mais Christophe Galtier, en marge de la défaite du LOSC face au Cercle Bruges en match amical (2-0), a également confirmé l’issue favorable du dossier.

« Un accord a été trouvé avec Yilmaz. Il devrait, si tout se passe bien, venir nous rejoindre vendredi », a expliqué Galtier, s’accordant sur la date du 31 juillet pour que le buteur turc débarque officiellement dans le Nord.

Par ailleurs, Galtier a fait le point sur les éventuelles recrues. Visiblement compréhensif sur le fait que le contexte actuel ne favorise pas la conclusion rapide des dossiers. « Concernant les autres dossiers (transferts), on attend. On attend de voir si des joueurs vont arriver cette semaine. Évidemment, comme tous les entraîneurs j’aimerais avoir mon effectif le plus rapidement possible, mais cette année, c’est une préparation différente liée au contexte (sanitaire) et à des championnats qui ne sont pas finis », estime le coach lillois.